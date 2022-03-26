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Украинские фигуристы на чемпионате мира во Франции выступали без костюмов и тренировок, но под овации зала

26 мартa, 2022 суббота
03:04
Спорт

На соревнования смогли попасть только пять спортсменов – добирались они из городов, находящихся под бомбежками, иногда несколько суток.

О выступлении Александры Назаровой и Максима Никитина написал журналист Сергей Сидоренко, передает Эспрессо.TV .

"Это просто невероятно. Сделать и отработать номер под новую музыку за такое короткое время... Впрочем, это больше, чем музыка! 1944 Джамалы, плюс "Ой в лугу…" Хливнюка", - говорится в сообщении.

Больше о "Три минутах красоты в это непростое время" рассказал Юрий Онищенко:

"Александра Назарова и Максим Никитин из Харькова, туда они вернулись после Олимпиады и там их застала война. Назаровой сразу удалось выехать из города, а Никитин более трех недель провел в Харькове под обстрелами. В конце концов он тоже покинул Харьков и смог приехать на чемпионат мира Как и у других фигуристов из Украины, у танцевальной пары не было костюма для выступления, поэтому Назарова и Никитин выступали не только без подготовки, но и в тренировочной форме, но и это не помешало им выйти в произвольную программу.

Еще более эмоционально о выступлении написала журналистка Елена Токова:

"Даже, если вы никогда не любили фигурное катание, посмотрите! Потому что это история не о местах, медали или спортивном стремлении проявить себя как можно лучше, а пронзительный крик о нашем желании быть... Когда звучит "1944" Джамалы, а затем "Ой у луге красная калина" в исполнении Хливнюка, когда вместо костюмов тренировочная форма в наших национальных цветах, когда боль прорывается сквозь лед, когда весь мир аплодирует стоя, когда ты не можешь ровно дышать от сыплющегося на нас бедствия бомбами, ракетами и градами, когда на льду не спортсмены или артисты, а люди, рассказывающие историю страданий и борьбы своей страны в реальном времени, когда слезы не остановить...".

После выступления им рукоплескал весь зал, а на глазах спортсменов были слезы.


Не менее трогательно было выступление другой пары из Украины София Голиченко – Артем Дареньский, которые смогли за несколько дней подготовить совершенно новую программу, выступив под песню The Hardkiss.

Как отмечает издание Трибуна, чемпионат мира по фигурному катанию проходит во французском Монпелье. На него, несмотря на войну, смогли попасть украинские фигуристы. Сборная представлена пятью спортсменами в трех дисциплинах из четырех возможных: танцы на льду (Александра Назарова и Максим Никитин), мужское одиночное катание (Иван Шмуратко), спортивные пары (София Голиченко и Артем Даренский).

Спортсмены сидели под обстрелами и не могли тренироваться, поездка во Францию была под огромным вопросом. Фигуристы находились в эпицентре войны в Харькове. В соседний от Александры Назаровой дом попал снаряд.

На официальной церемонии открытия чемпионата мира трибуны встретили украинскую сборную минутой аплодисментов.

  • Напомним, накануне Украинка Костевич стала чемпионкой Европы по стрельбе из пневматического пистолета.

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война с Россией
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