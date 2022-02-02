Украинские евреи призвали Германию к более решительным действиям, направленным на сопротивление агрессии РФ

Об этом они сообщили в обращении, опубликованном в Facebook.



"Мы, как и большинство наших соотечественников, высоко ценим разнообразную помощь со стороны Федеративной Республики Германии нашей стране, а также усилия федерального правительства, направленные на сохранение мира в регионе", - говорится в сообщении.



Они убеждены, что сценарий резкого обострения ситуации в сфере безопасности вплоть до широкомасштабного вооруженного конфликта с большим количеством жертв и беженцев в Европу выглядит вполне возможным.



"Мы хорошо осознаем особенности приоритетов и ценностей внешней политики федерального правительства. Однако сейчас, перед лицом возможной эскалации российской вооруженной агрессии по отношению к нашей стране, мы считаем необходимым призвать Вас к более решительным действиям, направленным на сопротивление агрессии РФ, и только после успеха - на стабилизацию ситуации", - уточняется в сообщении.



Они утверждают, что препятствование поставкам вооружения в Украину через систему закупок НАТО может быть интерпретировано только как уступка под давлением Кремля, что неоправданно с логической точки зрения и просто недопустимо - с моральной.



Отмечается, что поставки в Украину оборонных летальных видов вооружений могут сыграть критически важную превентивную роль в прекращении агрессивных планов Москвы.



Кроме того, артикулированная поддержка федеральным правительством стремлений Украины к членству в НАТО и Европейском Союзе также будет четким сигналом Кремлю о бессмысленности продолжения агрессивной политики.

Напомним, что в правительстве Германии заявили, что не будут поставлять Украине летальное оружие, ведь имеют четкую позицию относительно запрета поставок вооружения в кризисные регионы.

Также глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что Германия теряет доверие союзников из-за своей позиции в отношении Украины.