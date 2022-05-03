Украинские энергетики с начала широкомасштабного вторжения России возобновили свет более трех миллионов потребителям
В течение двух предыдущих месяцев энергетики возобновляли электроснабжение более 3 млн украинских потребителей: более 1,7 млн – в марте, более 1,4 млн – в апреле
Об этом сообщает Министерство энергетики в Фейсбуке.
"Специалисты энергокомпаний работают круглосуточно, чтобы вернуть свет в дома наших граждан, в больницы, на предприятия", - говорится в сообщении.
За сутки 1 мая возобновлено электроснабжение около 31,7 тыс. потребителей, а газоснабжение – почти 2,4 тыс. абонентов.
По состоянию на 2 мая в Украине остаются обесточенными около 819 населенных пунктов, около 680,4 тыс. потребителей. В частности, в Донецкой области – более 296 тыс. потребителей, Харьковской – 181 тыс., Луганской – 99,2 тыс.
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