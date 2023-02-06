Украинские экипажи с 6 февраля начинают обучение на танках Leopard, вопрос самолетов обсуждается, - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что 6 февраля стартует обучение украинских танковых экипажей за пределами Украины на немецких танках Leopard
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление Резникова.
"С завтрашнего дня, с понедельника уже начинается обучение танковых экипажей за пределами Украины на Leopard. Мы продолжаем разговоры с нашими партнерами - и скоро будет визит высоких гостей, поговорим и о запчастях для Leopard, их ремонте, обслуживании и т.д.", - сказал Резников.
По его словам, есть четкое понимание о том, какая страна сколько танков предоставит Украине. Резников также уверен, что Украина получит от партнеров боевые самолеты и подчеркнул, что этот вопрос обсуждается.
Министр подчеркнул, что партнеры слышат украинскую сторону и осведомлены, что Украине нужна авиационная платформа. Он отметил, что бренд и название самолетов не принципиальны для Украины, и этот вопрос будет решаться на экспертном уровне с партнерами.
- 25 января согласовала поставки Украине 14 танков Leopard 2, а также разрешила реэкспорт другими странами.
- Уже 1 февраля министр обороны Германии Борис Писториус 1 февраля посетил Аугустдорф, где базируются танки Leopard 2, чтобы проверить их состояние.
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