Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление Резникова.

"С завтрашнего дня, с понедельника уже начинается обучение танковых экипажей за пределами Украины на Leopard. Мы продолжаем разговоры с нашими партнерами - и скоро будет визит высоких гостей, поговорим и о запчастях для Leopard, их ремонте, обслуживании и т.д.", - сказал Резников.

По его словам, есть четкое понимание о том, какая страна сколько танков предоставит Украине. Резников также уверен, что Украина получит от партнеров боевые самолеты и подчеркнул, что этот вопрос обсуждается.

Министр подчеркнул, что партнеры слышат украинскую сторону и осведомлены, что Украине нужна авиационная платформа. Он отметил, что бренд и название самолетов не принципиальны для Украины, и этот вопрос будет решаться на экспертном уровне с партнерами.