Об этом сообщает BBC

Сейчас в Шотландии украинские моряки учатся эксплуатировать тральщики Sandown, два из которых наше государство приобретет в рамках заключенного еще в прошлом году контракта. Речь идет о кораблях, которые используются для поиска и уничтожения мин с помощью дистанционно управляемых поисковых аппаратов, а также патрулирования. Обучение проходит в формате помощи Великобритании Украине в войне против России.

Издание отмечает, что место учений, которое в целях безопасности не разглашалось, посетили заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов и заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Гиппи.

Владимир Гаврилов, в частности, отметил, что корабли Sandown для Украины действительно жизненно важны, ведь в Черном море сегодня из-за войны очень много мин.

Украинские военные 18 июля предупредили, что из-за двухдневного шторма в Черном море у берегов Украины могут появиться вражеские морские мины

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