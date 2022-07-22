Украинские экипажи проходят в Шотландии обучение эксплуатации миноискателей Sandown
Украинские моряки проходят в Шотландии обучение эксплуатации тральщиков Sandown, которые помогут искать мины в Черном море
Об этом сообщает BBC
Сейчас в Шотландии украинские моряки учатся эксплуатировать тральщики Sandown, два из которых наше государство приобретет в рамках заключенного еще в прошлом году контракта. Речь идет о кораблях, которые используются для поиска и уничтожения мин с помощью дистанционно управляемых поисковых аппаратов, а также патрулирования. Обучение проходит в формате помощи Великобритании Украине в войне против России.
Издание отмечает, что место учений, которое в целях безопасности не разглашалось, посетили заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов и заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Гиппи.
Владимир Гаврилов, в частности, отметил, что корабли Sandown для Украины действительно жизненно важны, ведь в Черном море сегодня из-за войны очень много мин.
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