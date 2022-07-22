Об этом сообщили на facebook-странице 71-й бригады.

Бойцы 71-й бригады во время прочесывания массива натолкнулись на вражескую группу, которая двигалась по лесу под прикрытием бронетранспортера. После короткого боя, российские оккупанты сбежали и бросили технику, даже не заглушив двигатель. БТР застрял между деревьями, окопываясь из-за интенсивной работы всех колес.

Освободить машину из ловушки не удалось, так что "егерям" пришлось удовлетвориться трофейными боеприпасами. А вот БТР пришлось расстрелять из гранатомета, чтобы он снова не достался врагу.

ВСУ показали, как уничтожили дивизион российских гаубиц, техники, боекомплекта и кафиров.