Украинские "егеря" превратили врагов в пешеходов, отобрав БТР
Бойцы 71-й егерской бригады, в результате столкновения, заставили российских оккупантов бросить бронетехнику на ходу и сбежать в лес
Об этом сообщили на facebook-странице 71-й бригады.
Бойцы 71-й бригады во время прочесывания массива натолкнулись на вражескую группу, которая двигалась по лесу под прикрытием бронетранспортера. После короткого боя, российские оккупанты сбежали и бросили технику, даже не заглушив двигатель. БТР застрял между деревьями, окопываясь из-за интенсивной работы всех колес.
Освободить машину из ловушки не удалось, так что "егерям" пришлось удовлетвориться трофейными боеприпасами. А вот БТР пришлось расстрелять из гранатомета, чтобы он снова не достался врагу.
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