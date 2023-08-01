Атаки Москвы беспилотниками

Вторую ночь подряд беспилотники попадали в центр принятия решений в столице страны-агрессорки. Этой ночью Москва подверглась новой атаке дронов. Минобороны РФ традиционно утверждало, что вроде бы заставило подавить все дроны с помощью средств РЭБ. Однако следствием такого подавления стало то, что несколько беспилотников попали в небоскреб Москва-Сити. При этом попадания находились в высотной башне, где расположены министерство промышленности и торговли РФ, офисы других министерств и ряд различных учреждений. Крайне показательно, что дроны попали в то же здание, что и накануне, но в другие этажи.



Конечно, Украина не берет ответственность за эти удары, хотя комментарии украинских должностных лиц прозрачно говорят о такой направленности. Было сказано, что боевые действия должны быть перенесены на территорию РФ. И это, мне кажется, абсолютно верная логика боевых действий.

Выводов два. Первое – украинские дроны действительно прогрессируют. Два дня подряд попадать в одно и то же здание достаточно точно – говорит о том, что технические решения, заложенные в украинские дроны, хороши. Можно предположить, что в эти два дня атак использовались дроны, которые несколько дней назад были продемонстрированы на ресурсах украинских волонтеров. Эти дроны называются "Бобер" со схемой "утка". Они способны преодолевать значительное расстояние до 1000 км с нагрузкой значительной взрывной части, которая способна выполнять такие боевые задания. И второй вывод о том, что система российской ПВО не может прикрыть Москву. При увеличении атак эта несостоятельность будет заметна все больше. Эти удары пока не разрушают полностью российскую экономику, но при их масштабировании ущерб для врага будет гораздо больше. Кроме такого целевого назначения ударов по центру принятия решений - это еще влияние и на российских граждан, которые должны чувствовать, что война с Украиной - это не где-нибудь, а уже на их территории и в их столице. Это громко демонстрирует беспомощность российских политических и военных властей в решении задач защиты и обороны.

Снабжение боеприпасов для Украины

Конечно, кроме дронов нужно больше и боеприпасов. Издание Financial Times в одном из своих материалов о войне в Украине сообщило, что во время наступательных действий ВСУ используют уже больше боеприпасов, чем раньше. Речь идет, что в сутки украинские военные отстреливают по рашистам до 8 тыс. артиллерийских снарядов. Ранее, по разным данным, нормы расходов для украинской армии составляли где-то от 2 до 5 тыс. боеприпасов. Видим, прогресс заметен.



Но, для того чтобы гарантировать постоянное наличие боеприпасов, США сейчас решают ряд вопросов для обеспечения их бесперебойной поставки. Для этого американцы увеличивают количество изготовления боеприпасов у себя на территории, разворачивая новые возможности. А также договариваются о том, чтобы отдельные страны, в частности, Болгария, Южная Корея, Япония увеличили изготовление и поставку боеприпасов сначала в США, а затем в Украину.



Мы знаем, что есть контракт на поставку 500 тыс. боеприпасов из Южной Кореи в США и затем такое же количество поставят в Украину. Пока, чтобы минимизировать какие-либо шатания в недостаточном количестве, США приняли решение о том, чтобы Украине передали кассетные боеприпасы. Сейчас они активно используются на линии фронта и наносят противнику значительные потери. Эти боеприпасы нужны нам и в наступлении, и в обороне.

Ситуация на линии фронта

Украинские защитники продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, а враг пытается проводить наступательные действия на линии Сватово-Кременная. На этих участках и дальше происходят активные боевые действия. А в некоторых направлениях есть определенная тишина. Упомянем о направлении Угледара, где длительное время были боевые действия, а сейчас есть определенная пауза. Хотя мы понимаем, что направление Угледара – самое короткое направление для наших сил к побережью Азовского моря.

С Угледарского направления Назарий Кишак, командир пулеметного взвода 72-й ОМБР им. Черных запорожцев, офицер ВСУ, отметил, что враг никогда не прекращал обстрелы. Артиллерия, минометы и танки работают ежедневно по передним и тыловым позициям. Агрессор работает также по населенным прифронтовым пунктам Елизаветовка, Константиновка, Курахово. Противник коварен, хитер и опасен.

Офицер ВСУ считает, что на Угледарском направлении враг не будет двигаться, разве что пытаться делать провокации или маленькие штурмы. Захватчик знает: как только пойдет колонной, то будет разбит наголову. Так это произошло со 155 морской пехотой РФ, как они называют: "тихоокеанского флота".

Командир пулеметного взвода 72-й ОМБР им. Черных запорожцев отметил, что каждое направление враг усиливает разными дополнительными подразделениями. Есть такие подразделения, как Шторм-Z, которые дают свои роты на усиление по всей линии фронта. По его словам, это те недобитки, которые русский народ не хочет видеть у себя на территории, поэтому нашли, как их утилизировать, отправляя к нам. Также есть еще регулярные войска армии РФ. Соответственно, не нужно расслабляться, всегда должны быть готовыми, говорит Кишак.

Универсальные вездеходы от украинского производителя

Далее поговорим об оружии, которое нам нужно на поле боя. Конечно, мы собираем на пикапы и другие машины, но есть универсальные вещи, в том числе вездеходы, которые уже используются украинскими военными, но пока массово не закупаются. На самом деле эти вездеходы уникальны и универсальны. Компания-производитель вездеходов "Богун" предлагает ВСУ новую универсальную платформу.



Игорь Корнилов, руководитель проектов "Богуна" отметил, что его компания является признанным мировым лидером по производству вездеходной техники. Соответственно, у украинских вездеходов нет аналогов в мире с точки зрения своих возможностей и характеристик. Для ВСУ адаптированы три модели, две из них пилотированы. Также компания сейчас производит беспилотные платформы, которые могут быть оснащены дополнительным оборудованием в зависимости от задач. То есть, эта техника нужна там, где не могут использоваться те или иные транспортные средства, включая авиацию. Кроме того, часто продукцию компании называют вездеходами-амфибиями, поскольку они могут передвигаться по любым типам местности, включая болота, поваленные деревья, трясины, а также двигаться по воде на разной глубине.

Фото: dsns.gov.ua

Руководитель проектов компании рассказал, что с начала войны на нужды ВСУ было передано бесплатно пять вездеходов. На сегодня получаются исключительно положительные отзывы от военных относительно этой техники. Например, когда наши защитники находились в окружении одного из объектов в Северодонецке, у них была острая потребность в доставке боекомплектов, провизии и вывозе раненых. В тех условиях вездеходы компании стали незаменимыми, потому что они, двигаясь по пересеченной местности, переплывая по реке Северский Донец, позволили обеспечить выполнение этих оперативных задач. Также вездеходы использовались при форсировании г. Днепр и обеспечении групп наших военных на ее правом берегу, потому что использование лодок стало крайне опасным. Такое использование вездеходов внесло важный вклад во время действий на Херсонском направлении.

Фото: dsns.gov.ua

Корнилов отметил, что пока компания-производитель вездеходов не получила официальный заказ от ВСУ. Возможно, основным препятствием является сложность и длительность текущих процедур, необходимых для начала эксплуатации этой техники. Однако вездеходы украинской компании уже много лет используются в ГСЧС. Незаменимость вездеходной техники не раз приходилась во время проведения спасательных операций, одна из них после теракта на Каховской ГЭС. Для устранения последствий этого теракта было поставлено компанией 10 вездеходов.

Фото: dsns.gov.ua

Господин Игорь добавил, что новым направлением работы компании является роботизированная платформа, имеющая колесную базу, электрический тип привода, также установлены две литиевые батареи. Есть два типа этой платформы, которая может быть универсальна для использования дополнительного оборудования, например, выполнения логистических задач или установки мобильной огневой точки, или перевозки раненых и так далее. Сейчас отдельно ведется работа по модернизации модулей связи, обеспечивающих защиту этой платформы в условиях работы враждебной РЭБ.

Корнилов подытожил, что текущие производственные мощности предприятия позволяют производить до 30 единиц техники в месяц. Но в то же время предприятие имеет возможность масштабирования и наращивания темпов производства, поэтому компания может организовать оперативное производство того количества вездеходов и платформ, которые потребуются.