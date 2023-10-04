Украинские дроны обстреляли ПВО "Триумф" стоимостью $1,2 млрд, - Укринформ
В ночь с 3 на 4 октября дроны СБУ поразили комплекс ПВО С-400 "Триумф" у российского Белгорода
Об этом со ссылкой на источники в СБУ сообщает Укринформ.
Минувшей ночью дроны украинской СБУ атаковали стратегический комплекс ПВО С-400 "Триумф" у российского Белгорода.
Жители Белгородщины выложили в сеть ролики, на которых слышно около 20 взрывов из мест расположения ПВО "Триумф". В настоящее время в соседних населенных пунктах исчез свет.
Цена такого комплекса составляет $1,2 млрд.
- Утром 14 сентября во временно оккупированной Евпатории в Крыму местные жители слышали мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что СБУ совместно с ВМС провели уникальную спецоперацию и ударили по российскому комплексу ПВО " Триумф ".
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