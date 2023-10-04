Украинские дроны обстреляли ПВО "Триумф" стоимостью $1,2 млрд, - Укринформ

Об этом со ссылкой на источники в СБУ сообщает Укринформ.

Минувшей ночью дроны украинской СБУ атаковали стратегический комплекс ПВО С-400 "Триумф" у российского Белгорода.

Жители Белгородщины выложили в сеть ролики, на которых слышно около 20 взрывов из мест расположения ПВО "Триумф". В настоящее время в соседних населенных пунктах исчез свет.

Цена такого комплекса составляет $1,2 млрд.