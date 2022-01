Украинские документальные фильмы "Дневник невесты Христа" и "Хрупкая память" представят на кинофоруме в Италии

Об этом информирует пресс-служба Госкино .



"Две украинские документальные ленты, создаваемые при поддержке Госкино, - "Дневник невесты Христа" Марты Смеречинской и "Хрупкая память" Игоря Иванько, - будут представлены на форуме WEMW в итальянском Триесте с 23 по 26 января 2022 года. Фильмы примут участие в программе Last Stop Trieste от индустриальной платформы When East Meets West", – говорится в сообщении.



В 2022 году площадка будет работать в гибридном формате, а программа пройдет с участием режиссеров, продюсеров фильмов и представителей киноиндустрии. Присутствующими физически смогут быть до 100 человек.



"В ленте "Дневник невесты Христа" режиссер Марта Смеречинская смотрит в глаза своим страхам и погружается в реальность своей сестры Насти, греко-католической монахини, в монастыре Невест Христа на Западе Украины, чтобы заново познать мир, в котором они обе выросли. Марта обсуждает свои чувства с другими монахинями, берет у них интервью, тогда как другие монахини видят через Марту связь со своим прошлым и семьями. Режиссер стремится найти ответ на вопрос, почему молодые девушки решают наследовать многовековую церковь, избрав путь монахинь", – отмечают в Госкино.







Оператором-постановщиком фильма выступила Соня Герасимова, режиссером монтажа – Ксения Широкова, звукорежиссером – Карина Режевская, композитором стал Никита Моисеев. Консультантом по монтажу был Кутайба Бархамджи, известный за работой в фильмах Still Recording (2018) режиссеров Гиаф Айнб и Саид Аль Батал, за который получил награду за лучший монтаж Венецианского кинофестиваля, и Little Palestine (2021) режиссера Абсуати Абла. Продюсерами фильма являются Виталий Шереметьев и Наталья Либет.



"Фильм "Хрупкая память" рассказывает о выдающемся украинском кинооператоре Леониде Бурлаке, работавшем на Одесской киностудии с середины 60-х. Мастер внезапно начал терять память из-за болезни Альцгеймера. В это же время его внук Игорь, также кинооператор, нашел заброшенную и существенно поврежденную часть дедового фотоархива: снимки, сделанные дедом как молодым оператором, только начинающим строить свою карьеру во времена хрущевской Оттепели. Поняв, что почти ничего не знает о своем деде, Игорь начинает поиск всего, что хотя бы немного проливало бы свет на Леонида и его путь. Игорь переосмысливает влияние советской киноиндустрии на его семью и на страну в целом и находит те ниточки, которые совмещают его с дедом. Однако время идет неустанно: очень скоро Леонид перестанет узнавать своего внука", - говорится в сообщении.







Режиссером и оператором фильма стал Игорь Иванько, вторым оператором – Илья Егоров. Звукорежиссерами выступили Андрей Рогачев и Карина Режевская. Креативным продюссером стала Мария Пономарева, а продюссером – Александра Братищенко.

