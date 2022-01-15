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Украинские диссиденты выступили в защиту Порошенко

15 января, 2022 суббота
20:21
Общество

Бывшие заключенные советских лагерей, политики и диссиденты выступили против преследований оппозиции и ее лидера Петра Порошенко

Об этом сообщает "Четвертая студия".

По словам народного депутата шести созывов, диссидента и журналиста Ярослава Кендзера, сейчас в Украине повторяется история с политическими репрессиями времен Януковича и СССР.

“Мы пережили советскую "демократию" и "демократию" Януковича. Анализируя события, которые происходят в Украине сегодня, мы видим, что история повторяется", – сказал Кендзер.

Диссиденты резко осудили притеснения свободы слова, которые сегодня приобретают системный характер. Они добавили, что "закрыть рот" говорящим правду это типичная тактика советской власти. Как тогда разрушали украинский язык, культуру, традиции, так и сегодня это делается руками Зеленского и его команды. Потому что на Банковой открыто работают агенты ФСБ, а Украина катится в тоталитарный режим.

"Прочь от Москвы – известный призыв Мыколы Хвылевого. Его удалось реализовать пятому президенту Украины Петру Порошенко", – говорит народный депутат Украины пяти созывов, литератор и диссидент Михаил Косив.

"В 2014 году именно Порошенко оказал достойное сопротивление российской агрессии, создал профессиональную армию, энергетическая система стала независимой от Москвы. Поэтому сейчас не можем разрешить этой "случайной фигуре", ныне ставшей президентом, разрушить Украину. Не надо идти на этот шантаж", – заявил поэт, диссидент, лауреат Национальной премии Украины им. Шевченко Игорь Калинец.

"Мы не можем стоять в стороне, в то время как власть Зеленского разрушает Украину! Не имеем права уничтожить нашу независимость и демократию, за которую боролись десятилетиями, и за которую отдали свою жизнь такие личности, как Чорновил", - заявили диссиденты.

Они отметили, что сегодня мы можем провести очевидные параллели с событиями 50-летней давности, когда с 12 января 1972 начались массовые аресты украинских националистов. А все из-за фактов многочисленного появления украинского самиздата, в том числе за границей.

"Каждый диктатор, когда начинает понимать, что общество становится им недовольно, начинает узурпировать власть, начинает "закрывать рот" свободным медиа, начинает преследовать оппозиционных политиков, активистов, общественных деятелей. Обвинение в государственной измене пятого президента Украины – это просто абсурд". Именно это сейчас делает и действующая власть в Украине", – добавил Ярослав Кендзер.

"Сегодня именно молодежь должна объединиться и выступить против преступной власти Зеленского. Так же, как и мы когда-то, потому что мы были бесстрашны и энергичны, мы не боялись вслух сказать о своей независимости", – призвал Игорь Калинец.

"17 января очень важно показать нашу сознательную проукраинскую позицию, что мы едины и независимы. Мы должны объединиться и сказать, что Украина – не Россия. Поэтому 17 января нужно быть в Киеве!", – подчеркнул Ярослав Кендзер.

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Петр Порошенко
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