Украинские дипломаты в Израиле разыскали украинца, пропавшего на юге страны
Оперативный штаб МИД Украины разыскал одного украинца, который накануне исчез на юге Израиля. Дипломаты работают над подтверждением возможной смерти еще одной украинки. В то же время в секторе Газа сейчас находится до 200 граждан Украины
Об этом он написал в Facebook.
Кроме того, по словам Николенко, украинские дипломаты помогли одной семье выехать из израильского города Ашкелон, а также нашли временное жилье для двух семей на фоне упраздненных авиарейсов.
Отмечается, что в общей сложности на утро 8 октября оперативный штаб обработал 80 обращений граждан. Запросы касались установления места нахождения родственников, путей выезда из зон боевых действий, поиска временного жилья, получения информации о развитии ситуации безопасности и порядке действий в контексте обеспечения собственной безопасности.
"Продолжается работа по получению официального подтверждения возможной смерти 1 гражданки Украины. Информация о других пострадавших украинцах пока не поступала. Украинское посольство на постоянном контакте с израильской полицией, спасательными службами, основными больницами, институтом судебной медицины Израиля", - заявил спикер МИД.
Он отметил, что Украина также поддерживает связь со своими гражданами, находящимися на территории сектора Газа. Для них разрабатывают маршруты экстренного выезда из анклава в случае необходимости.
В то же время в комментарии "Суспільному" представитель украинского сообщества в Газе сказал, что по состоянию на сейчас в секторе, который Израиль объявил зоной боевых действий, находятся около 150-200 украинцев.
События в Израиле: что известно
Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.
Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о мобилизации резервистов и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Впервые за 50 лет решением правительства в стране введен режим военного положения .
Представитель МИД отмечал, что украинцев среди пострадавших в результате боевых действий в Израиле нет. Также Николенко заявил о создании оперативного штаба для помощи украинцам в Израиле.
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сказал, что посольство получает обращения от граждан Украины как с израильской, так и с палестинской стороны. Консулы работают, однако технической возможности эвакуировать украинцев, к сожалению, сейчас нет.
Вечером субботы президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в результате боевых действий в Израиле могла погибнуть гражданка Украины.
Утром 8 октября Саудовский телевизионный канал Al Arabiya обнародовал потери как палестинцев, так и израильтян в течение первых суток возобновившегося военного конфликта. По данным канала, Израиль потерял 300 человек убитыми и не менее 1600 ранеными. Число жертв со стороны населенного палестинцами сектора Газа составляет 232 убитых и 1 627 раненых.
Тогда же израильские войска заявили , что Ливан нанес удары по их территории, поэтому армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала в ответ. В частности, израильская авиация нанесла удар по комплексу, принадлежащему главе разведки движения ХАМАС.
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