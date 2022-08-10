Украинские дипломаты работают над обжалованием места России в ООН, - дипломат Ельченко

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал дипломат, бывший постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

"Это действительно интересная история. Мне кажется, что это была серьезная ошибка российских дипломатов и юристов. Ельцину хотелось поскорее забрать себе все советское, в том числе, место в ООН и Совете Безопасности, а главное – это право вето в Совете Безопасности. Для этого были перейдены некоторые красные линии. Прикрылись тряпкой так называемой Алматинской декларации, которую в декабре 1991 подписали страны СНГ", - сказал он.

По словам Ельченко, в документе находился пункт, что страны СНГ признают Россией правопреемницей СССР.

"Во-первых, юридически это все выглядит довольно несерьезно. Украина хоть и подписала эту декларацию, но мы никогда устав СНГ не ратифицировали. Любой юрист вам скажет, что Украина де-юре не была членом СНГ. Украинские дипломаты, в частности, Антон Бутейко, который был юридическим советником МИД, категорически был против подписания декларации. Как говорили некоторые свидетели, Бутейко буквально держал за руку Кравчука и пытался его отговорить, или сделать это с исключениями, тогда его не послушали. Ельцин, так хороша Россия и главное, что мы мирно развелись. Никто не думал о возможных последствиях", - отметил дипломат.

Ельченко добавил, что у Алматы было давление России плюс добрая воля стран СНГ.

"Грузия не подписала эту декларацию и можно было бы воспользоваться этим. 10 лет назад возникали идеи и предложения подставить под сомнение все это. Эта декларация стала основой письма Ельцина в Генассамблею ООН в конце декабря, 1991 года, когда он написал генсеку, что было такое решения в Алмате и все страны СНГ не возражают против того, что РФ стала правопреемницей СССР в ООН. Там это решение восприняли с облегчением. Нет Советского Союза, будет Россия – никто не против", - сказал он.

По словам дипломаты, украинцам удалось обнаружить уже гораздо позже в архивах ООН секретный документ.

"Один из сотрудников ООН нам тайно сделал копию и она есть в наших архивах. Это служебная записка юридического советника Генсека ООН, второго человека в иерархии, без которой ни одно решение не принимается. Он на странице все написал, что если смотреть с точки зрения юридической чистоты, то Россия должна подать новую заявку и она должна быть одобрена Генеральной Ассамблеей ООН, а затем эта рекомендация одобряется Советом Безопасности. Никаких проблем с этим не было. Поэтому это была долгоиграющая ошибка российских дипломатов. Вот прошло 30 лет и эта мина взорвалась", – сказал Ельченко.

Он выразил уверенность, что этот вопрос будет дальше продвигаться, сейчас дипломаты в ООН над этим работают.



"Нам главное собрать базу поддержки, чтобы это решение было каким-то образом обжаловано. Есть разные пути, можно просто пойти в Генеральную Ассамблею с предложением одобрить краткую рекомендацию для России снова подать заявку на членство в ООН. Для этого нужно две трети голосов, это не так просто над этим надо работать, тогда мы не будем говорить об изгнании России из ООН, это сложно, потому что есть много стран, зависимых от России, она же не будет сидеть ждать и ничего не делать, а будет с ними работать. 3 голоса в пользу такого решения будет достаточно сложно, а потом еще Совет Безопасности должен это утвердить, а там вето РФ", - отметил дипломат.

Ельченко рассказал о другом пути обжалования места России в ООН,

"Уйти в международный суд ООН. Есть десятки прецедентов в международной истории, когда к нему обращались за решением: "Это так или нет?". Здесь главное правильно сформировать вопрос, без всяких наездов на Россию. Оставить вопросы агрессии, нарушения международного права, поэтому что, это уже политика. Это не увеличит базу поддержки в ООН. А если задать вопрос очень корректно и аккуратно: Есть такие документы - декларация в Алматы, письмо Ельцина, такое было одобрено решение. Какое мнение международного суда – это правильное или неправильное решение?" .Там сидят опытные юристы, они вне политики и мне кажется, что здесь есть определенные перспективы. По этому пути можно и нужно идти. подытожил дипломат.