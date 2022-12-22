Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"США - наш главный стратегический союзник и партнер в этой войне. Они дают нам больше помощи по всем направлениям. От позиции США многое зависит, как быстро мы победим эту московскую орду. Поэтому, безусловно, визит Зеленского в Вашингтон является чрезвычайно важным событием. Скажу вам откровенно, это лучший подарок, на мой взгляд, который мы сделали для многочисленной армии украинских дипломатов. И сегодня, 22 декабря, поздравляем всех дипломатов с профессиональным праздником", - подчеркнул дипломат.



Владимир Огрызко отметил, что этот визит и его подготовка свидетельствуют о позитивной работе украинской дипломатии.



"Конечно, мы не можем говорить, что нам все удается, но продвижение, с которым украинские дипломаты изменили общественное сознание на Западе, поразительно . И сегодня, пользуясь случаем, искренне поздравляю своих коллег, дипломатов, с этим праздником, потому что они доказали , что мы можем и будем вести дело к победе, и американские партнеры будут вместе с нами", - подытожил Огрызко.

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