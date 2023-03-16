Украинские дипломаты будут работать с элитами Швейцарии для разблокирования реэкспорта оружия, - Арахамия
Киев стремится разблокировать поставки швейцарского оружия странами-партнерами – для этого украинские дипломаты будут работать с властями Швейцарии, склоняя общественное мнение в свою пользу
Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия в telegram.
"Власти страны обещают сохранить безоговорочную поддержку Украины. Факты военных преступлений России, ядерного терроризма, пренебрежения международным правом не вызывают ни у кого сомнений. Но при этом президент Швейцарии выступил против разрешения на передачу нам оружия швейцарского производства, ссылаясь на политику нейтралитета," - написал Арахамия.
По его словам, официальный Берн уже поддерживает санкции в отношении страны-агрессора, отвергнув тем самым свою нейтральную позицию.
"Не должно быть нейтралитета к геноциду и военным преступлениям. Россия не желает выводить свои войска из Украины, их ракеты продолжают убивать наших людей. Мы вынуждены защищаться. А для этого нужно оружие", - добавил нардеп.
По словам политика, Украина не в первый раз сталкивается со сложностями в согласовании поставок и хорошо знает, как их преодолевать. Кроме того, глава фракции "Слуга Народа" напомнил, что сейчас в Швейцарии продолжается предвыборный сезон - согласно законодательству, должность президента является переходной, именно поэтому не стоит переоценивать его заявления о предоставлении оружия.
"Однако наши дипломаты и диаспора планируют работать с элитами Швейцарии, чтобы окончательно склонить общественное мнение в нашу пользу и разблокировать поставки швейцарского оружия странами-партнерами", - подчеркнул он.
- Швейцарское правительство отказалось от реэкспорта оружия для Украины, объяснив это "ценностями нейтралитета".
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