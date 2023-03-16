Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия в telegram.

"Власти страны обещают сохранить безоговорочную поддержку Украины. Факты военных преступлений России, ядерного терроризма, пренебрежения международным правом не вызывают ни у кого сомнений. Но при этом президент Швейцарии выступил против разрешения на передачу нам оружия швейцарского производства, ссылаясь на политику нейтралитета," - написал Арахамия.

По его словам, официальный Берн уже поддерживает санкции в отношении страны-агрессора, отвергнув тем самым свою нейтральную позицию.

"Не должно быть нейтралитета к геноциду и военным преступлениям. Россия не желает выводить свои войска из Украины, их ракеты продолжают убивать наших людей. Мы вынуждены защищаться. А для этого нужно оружие", - добавил нардеп.

По словам политика, Украина не в первый раз сталкивается со сложностями в согласовании поставок и хорошо знает, как их преодолевать. Кроме того, глава фракции "Слуга Народа" напомнил, что сейчас в Швейцарии продолжается предвыборный сезон - согласно законодательству, должность президента является переходной, именно поэтому не стоит переоценивать его заявления о предоставлении оружия.

"Однако наши дипломаты и диаспора планируют работать с элитами Швейцарии, чтобы окончательно склонить общественное мнение в нашу пользу и разблокировать поставки швейцарского оружия странами-партнерами", - подчеркнул он.