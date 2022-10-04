Об этом сообщили на веб-портале органов исполнительной власти Украины.

Стало известно, что проект дает возможность для украинцев за границей заказать подарочный сверток с пятью книгами для детей 3-8 лет. Это иллюстрированные книги с аудиоверсиями на языке оригинала и в переводе.

Украинские аудиоверсии книг озвучили: Елена Зеленская, Джамала, Dorofeeva, Юрий Горбунов, Monatik.

Особенность проекта - возможность записать индивидуальную аудиоверсию книг: каждому ребенку его может записать родной человек, оставшийся в Украине. Так дети могут услышать книгу, начитанную голосом папы или мамы, брата или сестры, бабушки или дедушки.

"Ценность проекта в том, что семьи, которые разделила война, которые давно не виделись и скучают друг за другом, благодаря книге и родному голосу могут стать ближе. Ценность в том, чтобы снова почувствовать близкого человека рядом", - рассказала Елена Зеленская.

Кроме этого, проект "Better Time Storie"s работает на сближение культур, поскольку книги можно послушать не только на украинском, но и на немецком или нидерландском.

Издание подбирал украинский институт книги. Чтобы сделать заказ, нужно заполнить форму на сайте проекта . Также можно сделать подарок семье украинцев за рубежом, донотив на один или более пакетов книг. Стоимость каждого – €15.

6 сентября в немецком Бонне открыли выставку об ужасах войны в Украине. Часть средств, вырученных от продажи экспонатов, будет направлена на помощь пострадавшим украинцам.

По состоянию на 10 сентября, проект "Украинская книжная полочка" функционирует уже в 18 странах, среди которых страны Европы, Азии, Ближнего Востока, а вскоре книги для украинских детей появятся и в Африке.