Украинские дети-яхтсмены пытались помешать 140-метровой яхте Абрамовича пришвартоваться в Турции
Береговая охрана задержала храбрецов и передала полиции – после проверки документов их отпустили, напоив чаем
Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, информирует Еспресо.TV.
Парусная команда Украины была сформирована из детей-спортсменов из Затоки, Сергеевки и других населенных пунктов Одесской области. В настоящее время они тренируются в Турции.
Увидев у берегов Бодрума яхту российского олигарха Романа Абрамовича, они решили помешать ей встать на якорь. Дети развернули украинский флаг с надписью "Нет войне!" и перегородили своим корабликом доступ 140-метровой яхте к причалу.
"Все закончилось прибытием полиции. К сожалению, яхту пришлось отпустить, но хочу поблагодарить детей и тренера Павла Донцова, который их поддержал", - отметил Сергей Братчук.
В комментарии под сообщением автора видео Вячеслава Мадонича говорится, что береговая охрана проверила документы спортсменов и отпустила их, напоив чаем.
- Напомним, сегодня яхта My Solaris, стоимость которой 430 млн, подошла к берегам Турции, где пытается избежать ареста и санкций.
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