Украинские дети на ВОТ стали жертвами сексуальных домогательств со стороны российских "казаков", – ЦНС
На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей зафиксированы многочисленные случаи неправомерного поведения русских "казаков" в школах
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
Отмечается, что этих "казаков" оккупанты наняли охранять школы. А "охранники" часто бывают под хмельком, указывают в Сопротивлении.
"Так, для "обеспечения порядка" в захваченных школах на ВОТ были привлечены боевики из многочисленных частных охранных компаний из России, в частности, таких, как "казачья сотня" из Белгородской области. Эти боевики нередко находятся в нетрезвом состоянии и сами пристают к школьникам из-за внешнего вида, в частности, одежды, стрижки или крашеных волос. Зафиксированы случаи не только словесных претензий, но и рукоприкладства и противоправных обысков, во время которых школьники стали жертвами сексуальных домогательств со стороны так называемых охранников", – говорится в сообщении.
- В июне 2022 года Национальная полиция начала 16 уголовных производств против военных РФ по фактам изнасилований, троим сообщили о подозрении. Уже в мае того же года офис генпрокурора направил в суд первое дело военного РФ об изнасиловании во время войны.
- Тогда же сообщалось, что принятые ранее документы Совета Безопасности ООН осуждают любые формы сексуального насилия, которое никогда не может быть прощено, оправдано или амнистировано.
- В сентябре 2023 года российскому военному, который заставлял употреблять алкоголь и насиловал девушек на оккупированной части Херсонской области, сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.
- 10 октября в полиции сообщили, что расследуют 54 случая сексуального насилия оккупантов над украинцами. Наименьшей жертве было всего 4 года.
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