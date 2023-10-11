Украинские дети на ВОТ стали жертвами сексуальных домогательств со стороны российских "казаков", – ЦНС

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

Отмечается, что этих "казаков" оккупанты наняли охранять школы. А "охранники" часто бывают под хмельком, указывают в Сопротивлении.

"Так, для "обеспечения порядка" в захваченных школах на ВОТ были привлечены боевики из многочисленных частных охранных компаний из России, в частности, таких, как "казачья сотня" из Белгородской области. Эти боевики нередко находятся в нетрезвом состоянии и сами пристают к школьникам из-за внешнего вида, в частности, одежды, стрижки или крашеных волос. Зафиксированы случаи не только словесных претензий, но и рукоприкладства и противоправных обысков, во время которых школьники стали жертвами сексуальных домогательств со стороны так называемых охранников", – говорится в сообщении.