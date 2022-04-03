Украинские десантники взяли под контроль район Припяти и участок границы с Беларусью

Об этом сообщило командование ДШУ ВСУ .



"Да, сегодня 03 апреля, подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины взяли под контроль район города Припять и участок Государственной границы Украины с Республикой Беларусь. Продолжаем дальше выполнять боевые задания! Итого к победе! Слава ДШВ! Слава Украине!", - отметили в ведомстве.

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