Украинские десантники взяли под контроль район Припяти и участок границы с Беларусью
3 апреля подразделения ДШВ ВСУ взяли под контроль район города Припяти и участок украинско-белорусской границы
Об этом сообщило командование ДШУ ВСУ .
"Да, сегодня 03 апреля, подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины взяли под контроль район города Припять и участок Государственной границы Украины с Республикой Беларусь. Продолжаем дальше выполнять боевые задания! Итого к победе! Слава ДШВ! Слава Украине!", - отметили в ведомстве.
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