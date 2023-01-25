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Украинские десантники во время штурма российских войск вблизи Бахмута уничтожили около 20 захватчиков

25 января, 2023 среда
16:26
война с Россией

Российская армия пыталась захватить позиции бойцов Десантно-штурмовых войск близ Бахмута, однако украинцы отбили попытки врага и уничтожили около 20 оккупантов

Об этом сообщает Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины.

Сообщается, что несколько десятков рашистов пытались отразить позиции 71-й отдельной егерской бригады.

В то время укрепление удерживали лишь несколько отошедших на некоторое расстояние бойцов, после чего оккупантов накрыла украинская артиллерия. В частности, бойцы использовали бронеавтомобиль Maxxpro.

"После успешного огневого поражения, огнем по вооружению боевых бронированных машин и стрелкового оружия было окончательно уничтожено штурмовое подразделение российских кафиров", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что после плотного огня украинских воинов у рашистов сдетонировали боеприпасы.

Общие потери русского войска в результате боя составляют около двух десятков захватчиков.

  • Напомним, во временно оккупированном Мариуполе утром 24 января прогремел взрыв и в городе активизировалась российская авиация.
  • Ночью на 24 января через полчаса Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских вертолета Ка-52. Уже в утренней сводке 25 января Генштаб отчитывался, что за прошедшие сутки ВСУ уничтожили вражеские вертолеты и самолет и поразили 17 районов скопления захватчиков.
  • За сутки 24 января Россия потеряла на войне у Украины более 900 солдат, самолет и 9 танков.
  • 25 января бойцы Воздушных сил ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 и беспилотник противника на востоке.

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военные силы Украины
Донетчина
Бахмут
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