Об этом сообщает Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины.

Сообщается, что несколько десятков рашистов пытались отразить позиции 71-й отдельной егерской бригады.

В то время укрепление удерживали лишь несколько отошедших на некоторое расстояние бойцов, после чего оккупантов накрыла украинская артиллерия. В частности, бойцы использовали бронеавтомобиль Maxxpro.

"После успешного огневого поражения, огнем по вооружению боевых бронированных машин и стрелкового оружия было окончательно уничтожено штурмовое подразделение российских кафиров", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что после плотного огня украинских воинов у рашистов сдетонировали боеприпасы.

Общие потери русского войска в результате боя составляют около двух десятков захватчиков.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе утром 24 января прогремел взрыв и в городе активизировалась российская авиация.

Ночью на 24 января через полчаса Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских вертолета Ка-52. Уже в утренней сводке 25 января Генштаб отчитывался, что за прошедшие сутки ВСУ уничтожили вражеские вертолеты и самолет и поразили 17 районов скопления захватчиков.

За сутки 24 января Россия потеряла на войне у Украины более 900 солдат, самолет и 9 танков.

25 января бойцы Воздушных сил ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 и беспилотник противника на востоке.