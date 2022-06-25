Украинские десантники уничтожили российский разведывательный беспилотник
Бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады сбили российский разведывательный беспилотник "Элерон-3"
Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ в телеграмме .
Россияне пытались разведывать украинские позиции посредством комплекса ближнего действия воздушной разведки и наблюдения "Элерон-3".
"Но помешали этому десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШИ ВС Украины, которые навсегда приземлили вражескую "птичку" с помощью сосредоточенного огня из стрелкового оружия", - подчеркнули в ВСУ.
- С 24 февраля по 25 июня оккупанты потеряли 626 беспилотников .
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