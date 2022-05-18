Об этом сообщило командование ДШУ ВСУ в телеграме.

"Подразделением противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожен очередной российский БПЛА. Беспилотный летательный аппарат российских оккупантов ZALA 421-08 был навсегда "приземлен" расчетом зенитно-ракетного комплекса "Срела-10", - говорится в сообщении.

Такой тип беспилотников используется для наблюдения, целеуказания для обеспечения точных артиллерийских обстрелов, корректировки огня и т.д.

13 мая украинский десантник сбил российский беспилотник для подавления GSM связи.

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