Украинские десантники уничтожили российский беспилотник для корректировки огня
Украинские военные уничтожили зенитно-ракетным комплексом "Стрела-10" российский БПЛА ZALA 421-08, предназначенный для корректировки огня
Об этом сообщило командование ДШУ ВСУ в телеграме.
"Подразделением противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожен очередной российский БПЛА. Беспилотный летательный аппарат российских оккупантов ZALA 421-08 был навсегда "приземлен" расчетом зенитно-ракетного комплекса "Срела-10", - говорится в сообщении.
Такой тип беспилотников используется для наблюдения, целеуказания для обеспечения точных артиллерийских обстрелов, корректировки огня и т.д.
- 13 мая украинский десантник сбил российский беспилотник для подавления GSM связи.
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