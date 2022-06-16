Украинские десантники уничтожили российские боевые машины из "стугны"
Житомирские десантники уничтожили две российские БМП-2 из противотанкового комплекса "Стугна"
Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска в телеграмме .
"Да, на видео зафиксированы как воины-противотанкисты 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины искусно применяют отечественный ПТРК (противтанковый ракетный комплекс, - ред.) "Стугна-П" и феерически сжигают две вражеские боевые машины пехоты БМП ", - подчеркнули украинские военные.
11 июня украинские десантники показали видео уничтожение двух российских боевых машин и боекомплекта.
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