Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска в телеграмме .

"Да, на видео зафиксированы как воины-противотанкисты 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины искусно применяют отечественный ПТРК (противтанковый ракетный комплекс, - ред.) "Стугна-П" и феерически сжигают две вражеские боевые машины пехоты БМП ", - подчеркнули украинские военные.

11 июня украинские десантники показали видео уничтожение двух российских боевых машин и боекомплекта.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb