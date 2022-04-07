Украинские десантники уничтожили очередной российский танк
7 апреля военные 95-й бригады ДШВ ВСУ уничтожили очередной танк оккупантов
Об этом заявило командование ДШВ ВСУ .
"Противотанковое подразделение 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины сегодня уничтожило очередной танк противника", - говорится в сообщении.
- Напомним, по состоянию на утро 7 апреля кафиры потеряли 698 танков .
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