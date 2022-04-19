Украинские десантники уничтожили мотострелковое подразделение оккупантов из Томска, - Генштаб ВСУ

Об этом говорится в фейсбуке Генштаба ВСУ .



"Недавно, в районе интенсивных боев, украинскими воинами-десантниками была разбита и уничтожена бронегруппа одного из подразделений 21-й отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобужской мотострелковой бригады Центрального ВО ВС российской федерации, г. Томск. Именно подразделения этой воинской части постоянно участвовали в международных учениях, где завоевывали призовые места», – отметили в сообщении.



В тот день во время боя с ВСУ многие оккупанты сгорели в уничтоженных боевых машинах. Некоторых кафиров идентифицировали только по имеющимся документам.





"В частности, при осмотре личных вещей одного представителя "русского мира" из Оренбурга, младшего сержанта Саккузиева Кайрата имеющиеся документы дают нам понять о его недолгой военной карьере. Специальность снайпера, наводчика-командира танка и окончание интенсивных курсов по программе "выживания" при Вольском военном институте материального обеспечения ему уже никогда не понадобятся", - отметили в Генштабе.





По погонам и нарукавным знакам идентифицировали уничтоженного лейтенанта Кочановского А.М. В Генштабе ВСУ отметили, что россиянин, как и десятки его сослуживцев, погиб преступником.





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