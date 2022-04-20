Украинские десантники уничтожили из ПЗРК Stinger и Starstreak два российских БПЛА стоимостью более 1 млн евро

Об этом сообщил Генштаб ВСУ .



"За минувшие сутки подразделениями ПВО ДШВ ВС Украины сбиты два российских БПЛА - "Горизонт Эйр S-100" и "Орлан-10". Они были поражены из переносных ЗРК Stinger и Starstreak", - говорится в заявлении.



Зенитные ракетные подразделения ДШВ продолжают сбивать дорогостоящие средства воздушной разведки оккупантов.



"В частности, цена российского БПЛА "Горизонт Эйр S-100" (производится в Ростове-на-Дону по лицензии) стартует от одного миллиона евро", - подчеркнули в Генштабе ВСУ.



ПВО ДШВ полностью контролирует воздушное пространство в полосах ответственности.

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