Украинские десантники уничтожили из ПЗРК Stinger и Starstreak два российских БПЛА стоимостью более 1 млн евро
19 апреля ДШВ ВСУ сбили из ПЗРК Stinger и Starstreak российские беспилотники "Орлан-10", а также "Горизонт Эйр S-100", который стоит не менее 1 млн евро
Об этом сообщил Генштаб ВСУ .
"За минувшие сутки подразделениями ПВО ДШВ ВС Украины сбиты два российских БПЛА - "Горизонт Эйр S-100" и "Орлан-10". Они были поражены из переносных ЗРК Stinger и Starstreak", - говорится в заявлении.
Зенитные ракетные подразделения ДШВ продолжают сбивать дорогостоящие средства воздушной разведки оккупантов.
"В частности, цена российского БПЛА "Горизонт Эйр S-100" (производится в Ростове-на-Дону по лицензии) стартует от одного миллиона евро", - подчеркнули в Генштабе ВСУ.
ПВО ДШВ полностью контролирует воздушное пространство в полосах ответственности.
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