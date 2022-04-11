Украинские десантники уничтожили 5 танков оккупантов, среди них командирский. Видео
Житомирские десантники за два дня уничтожили 5 российских танков
Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.
Один из украинских защитников подробно рассказал, как именно они подбивали российскую "броню", и познакомил с боевыми побратимами-охотниками за вражескими танками.
Оккупантов уничтожили воины 3-го отдельного десантно-штурмового батальона имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка.
"Украинские десантники продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению российских оккупантов, превращая их технику в металлолом. Только общими усилиями мы защитим Украину и ее граждан и одержим победу", - говорится в сообщении Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
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