Украинские десантники сбили российский вертолет Ка-52
ВСУ 5 июня сбили на Донетчине российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор"
Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ в телеграм.
"Заканчиваем выходные хорошими новостями! В Донецкой области воины 25-й воздушно-десантной бригады ДШВ ВС Украины из ПЗРК "Игла" в очередной раз успешно "приземлили" вражеский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", - говорится в сообщении.
- Напомним, на Донецком направлении 5 июня враг нанес авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах городов Славянск и Лисичанск.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.11
Покупка 34.11Продажа 35.39
-
EUR
Покупка 36.02Продажа 37.76
- Актуальное
- Важное