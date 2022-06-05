Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ в телеграм.

"Заканчиваем выходные хорошими новостями! В Донецкой области воины 25-й воздушно-десантной бригады ДШВ ВС Украины из ПЗРК "Игла" в очередной раз успешно "приземлили" вражеский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донецком направлении 5 июня враг нанес авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах городов Славянск и Лисичанск.

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