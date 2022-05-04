Украинские десантники показали видео уничтожения российской бронетехники вместе с экипажами
Украинские десантники уничтожили артиллерией российскую бронетехнику вместе с экипажами, в том числе пять бронетранспортеров
Об этом говорится в фейсбуке командования ДШУ ВСУ.
"На видео зафиксированы последствия уничтоженной российской бронетехники вместе с экипажами артиллерией одного из подразделений Десантно-штурмовых войск ВС Украины", - сообщили в сообщении.
В частности, ВСУ уничтожили пять российских бронетранспортеров вместе с оккупантами. Еще три машины уцелели, но украинские военные передали их координаты.
"Будьте уверены, им тоже вскоре пришел конец!" – добавили военные.
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