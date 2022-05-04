Украинские десантники показали видео уничтожения российской бронетехники вместе с экипажами

Об этом говорится в фейсбуке командования ДШУ ВСУ.



"На видео зафиксированы последствия уничтоженной российской бронетехники вместе с экипажами артиллерией одного из подразделений Десантно-штурмовых войск ВС Украины", - сообщили в сообщении.



В частности, ВСУ уничтожили пять российских бронетранспортеров вместе с оккупантами. Еще три машины уцелели, но украинские военные передали их координаты.



"Будьте уверены, им тоже вскоре пришел конец!" – добавили военные.

Холодноярцы показали, как уничтожили вражескую боевую машину Харьковщины.

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