Украинские десантники показали видео уничтожения российского танка вместе с экипажем
Сечеславские десантники уничтожили российский танк вместе с оккупантами
Об этом сообщили ДШВ ВСУ в телеграме .
"На видео зафиксировано, как десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили танк вместе с российскими оккупантами", - отметили военные.
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