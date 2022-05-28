Об этом сообщили ДШВ ВСУ в телеграме .

"На видео зафиксировано, как десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили танк вместе с российскими оккупантами", - отметили военные.

28 мая украинские воины на CAESAR уничтожили два танка, две БМД и грузовик с боекомплектом оккупантов.

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