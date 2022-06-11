Украинские десантники показали видео уничтожения российских боевых машин и боекомплекта
Николаевские десантники уничтожили из артиллерии две российские боевые машины пехоты, что повлекло за собой детонацию боекомплекта оккупантов
Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ в телеграме .
"На видео зафиксировано, как пылают две подбитые российские боевые машины пехоты БМП-2, а затем начинает детонировать боекомплект. Это отличная работа артиллерийского подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины", - отметили украинские военные.
10 июня зенитные ракетные войска ВСУ сбили 500-ю воздушную цель - беспилотник "Орлан-10".
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