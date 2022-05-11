Украинские десантники показали видео уничтожение оккупантов вместе с бронетехникой
Днепропетровские десантники уничтожили российскую бронетехнику вместе с экипажем
Об этом командование ДШВ ВСУ сообщило в телеграме.
"Вот так Сечеславские десантники уничтожают российских оккупантов вместе с бронетехникой", - говорится в сообщении.
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