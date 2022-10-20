Украинские десантники показали, как уничтожили установку разминирования россиян
Николаевские десантники показали, как в Донецкой области уничтожили российскую установку разминирования, которую также используют для штурма
Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ в телеграмме .
"В Донецкой области воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШИ ВС Украины уничтожили установку разминирования противника УР-77", - говорится в сообщении.
Несмотря на то, что установка предназначена для проработки проходов в минных полях, в последнее время россияне с помощью нее штурмуют украинские позиции, сбрасывая на них 1,5 тонны взрывчатки.
На этот раз враг планировал применить УР-77 для штурма, но благодаря воздушной разведке установку заметили еще на подходе к рубежу открытия огня. Десантники с помощью артиллерии остановили ее, затем УР-77 наехала на мину и окончательно ее уничтожили беспилотником.
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