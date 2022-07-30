Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ в телеграмме .

"Вчера, 29 июля, в Донецкой области военнослужащим подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШУ ВС Украины по ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс, - ред.) "Игла" был сбит очередной бронированный 2 российский штурмовик! - подчеркнули украинские военные.

На видео показали, как догорает сбитый вражеский самолет.

В ДШУ ВСУ отметили, что за время полномочштабного вторжения РФ подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной бригады сбили 15 самолетов, 7 вертолетов и 7 безпиотчиков россиян.

25 июля ПВО ВСУ уничтожило российский Су-25 , который наносил авиаудары по украинской инфраструктуре.

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