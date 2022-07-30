Украинские десантники показали, как уничтожили российский штурмовик Су-25
В Донецкой области 29 июля украинский десантник сбил российский штурмовик Су-25 из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла"
Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ в телеграмме .
"Вчера, 29 июля, в Донецкой области военнослужащим подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШУ ВС Украины по ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс, - ред.) "Игла" был сбит очередной бронированный 2 российский штурмовик! - подчеркнули украинские военные.
На видео показали, как догорает сбитый вражеский самолет.
В ДШУ ВСУ отметили, что за время полномочштабного вторжения РФ подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной бригады сбили 15 самолетов, 7 вертолетов и 7 безпиотчиков россиян.
- 25 июля ПВО ВСУ уничтожило российский Су-25 , который наносил авиаудары по украинской инфраструктуре.
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