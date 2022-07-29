English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Украинские десантники показали, как уничтожили россиян, их батарею артиллерии, оружие и технику в Херсонской области

Украинские десантники показали, как уничтожили россиян, их батарею артиллерии, оружие и технику в Херсонской области

29 июля, 2022 пятница
11:42
война с Россией

В Херсонской области украинские военные уничтожили из американских гаубиц М777 оккупантов, российские батарею артиллерии, скопление оружия и техники

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ в телеграмме .

Украинские военные отметили, что в Херсонской области батарея артиллерийского подразделения ВСУ 155-мм гаубиц М777 эффективно отработала по россиянам.

"По словам командира подразделения морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, благодаря современным американским артиллерийским образцам все цели подавлены и уничтожены, а именно: артиллерийская батарея, скопление вооружений и военной техники захватчиков", - подчеркнули десантники.

  • 28 июля украинские защитники уничтожили 4 склада с боекомплектами и одну базу российских оккупантов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Видео
Новости
Украина
Россия
Херсонщина
Военные новости
Читайте также:
ядерна зброя рф ракета
28 июля, 2022 четверг
Россия может нанести ядерный удар по членам НАТО в Европе в случае приближения поражения или критической поддержки Украины, - Rand Corporation
гаубиця M777
Автор Алексей Левков
28 июля, 2022 четверг
ВСУ уничтожают врага не только из современных САУ: какие "сюрпризы" для армии РФ имеет гаубица M777
Дональд Трамп
27 июля, 2022 среда
Трамп предупредил, что США рискуют повторить судьбу СССР
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.29
    Покупка 39.29
    Продажа 40.29
  • EUR
    Покупка 39.55
    Продажа 40.89
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
29 июля
13:15
Эксклюзив
Виталий Портников
Россия теряет инициативу в войне. У ВСУ есть возможности деоккупировать Юг Украины, - Портников
13:12
Утром оккупанты дважды обстреляли Сумщину из минометов
12:47
Консульство Болгарии временно прекращает работу в Екатеринбурге
12:47
Апелляционный суд Киева сократил приговор оккупанту Шишимарину, убившему гражданского на Сумщине
12:42
PR
Магазин посуды Лора – кладезь товаров для кухни, дома и быта
12:34
Госдепартамент США одобрил возможность продажи Германии истребителей F-35 и боеприпасов на $8,4 млрд, - Reuters
12:27
Обновлено
Рашисти продовжують обстрілювати Миколаїв та область
Россияне ударили по Николаеву кассетными снарядами: количество раненых выросло до 13, еще 5 человек погибли
12:20
Буча
Пытали людей в Буче: четырем военным РФ сообщено о подозрении
12:15
Россияне обстреляли приграничье Черниговщины из артиллерии: повреждено админздание
11:53
Виктор Орбан
Венгрия планирует дополнительно закупить у России 700 млн кубометров газа
11:37
Путин может изменить стратегию из-за военных неудач России в Украине, - глава минобороны Британии Уоллес
11:18
Для очного обучения детей в школе либо в 10-минутной доступности от заведения должно быть оборудовано укрытие, - ОПУ
10:39
Эксклюзив
Герои Украины. "Ехали в одну сторону, дети нам махали руками, а когда возвращались, уже были обуглены тела": 22-летний офицер Антон Карий
10:25
Эксклюзив
После скрытой мобилизации в начале сентября россияне отправят новобранцев в ротацию, – советник министра МВД Денисенко
10:24
"Денежное обращение на уровне советской "сберкассы": на оккупированной части Луганщины не работает ни один банкомат, - Гайдай
10:00
курс доллара
Курс валют на 29 июля: цена доллара в обменниках подскочила выше 41 грн
09:47
Около 40,5 тыс. военных, 1749 танков и 731 дрон: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
09:23
В Луганской области россияне пытаются уточнить позиции ВСУ, применяют ракеты и артиллерию
09:20
Петр Порошенко
"Известие разорвало вечернюю тишину, как гром - ясное небо. Он любил Украину превыше всего": Порошенко о гибели поэта Бабича
08:59
Приднестровье "заинтересовано" в присутствии миротворцев, а немецкое общество "раскололось" пополам из-за Украины: новые выдумки роспропаганды
08:52
В Донецкой области россияне за сутки убили 8 гражданских, еще 19 ранили
08:24
Призывал поддерживать оккупантов: экс-теробороновцу Херсонщины заочно объявили подозрение
08:10
Враг инженерно оборудует позиции у границ Украины: на каких направлениях
08:04
Россияне обстреляли Днепропетровщину: повреждены дома, хозяйственные постройки и электролиния
07:31
ВСУ отразили наступление в направлении Авдеевки, Красногоровки и Семигорья, идут бои у Новолуганского и Соледара, - Генштаб
07:07
Польша поддерживает инициативу Эстонии ввести визовые ограничения для россиян
06:50
В ливанский порт зашло сирийское судно с ворованным украинским ячменем, - посол
06:22
Трасс анонсировала увеличение военной и гуммопомощи Украине: какое условие
05:55
Россияне могут готовиться к наступлению на Харьковщине и сосредоточиться на Бахмуте, - ISW
05:49
Лига конференций
Лига конференций: результаты всех матчей четверга
05:28
посольство США
Минюст США расследует кибератаку на систему судебных документов: подозревают РФ и Китай
05:24
Обновлено
Россия обстреляла центр Харькова
04:55
Россия захватила Чернобыль благодаря агентам, которых отправила туда еще в 2021 году, - Reuters
04:20
Экс-футболиста "Динамо" ограбили на 600 тыс. евро
03:55
В устье Дуная судно взорвалось на неизвестном взрывном устройстве
03:42
Авиация ВСУ
Украинская авиация нанесла 7 ударов по объектам оккупантов на Юге Украины
03:33
Россия увеличила количество десантных кораблей в Черном море. Держат 16 крылатых ракет
03:24
На фото вертоліт Ка-52
В Херсонской области вертолеты Ка-52 пытались атаковать деоккупированную Андреевку
02:57
"Заря" узнала соперника в Лиге конференций
02:31
ВСУ уничтожили 3 базы РФ в Донецке и одну в Чернобаевке
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV