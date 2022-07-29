Украинские десантники показали, как уничтожили россиян, их батарею артиллерии, оружие и технику в Херсонской области
В Херсонской области украинские военные уничтожили из американских гаубиц М777 оккупантов, российские батарею артиллерии, скопление оружия и техники
Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ в телеграмме .
Украинские военные отметили, что в Херсонской области батарея артиллерийского подразделения ВСУ 155-мм гаубиц М777 эффективно отработала по россиянам.
"По словам командира подразделения морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, благодаря современным американским артиллерийским образцам все цели подавлены и уничтожены, а именно: артиллерийская батарея, скопление вооружений и военной техники захватчиков", - подчеркнули десантники.
- 28 июля украинские защитники уничтожили 4 склада с боекомплектами и одну базу российских оккупантов.
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