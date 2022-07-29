Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ в телеграмме .

Украинские военные отметили, что в Херсонской области батарея артиллерийского подразделения ВСУ 155-мм гаубиц М777 эффективно отработала по россиянам.

"По словам командира подразделения морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, благодаря современным американским артиллерийским образцам все цели подавлены и уничтожены, а именно: артиллерийская батарея, скопление вооружений и военной техники захватчиков", - подчеркнули десантники.

28 июля украинские защитники уничтожили 4 склада с боекомплектами и одну базу российских оккупантов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb