Об этом сообщили Десантно штурмовые войска ВСУ в телеграмме .

"БМП российских оккупантов уничтожили на южном направлении воины батареи противотанковых управляемых ракет одной из бригад Десантно-штурмовых войск ВС Украины", - отметили в телеграмме.

Расчет переносного противотанкового ракетного комплекса "Скиф" контролировал дорогу между населенными пунктами Херсона. Когда на мониторе появилась российская БМП, ВСУ уничтожили ее на расстоянии более 4 км.

10 августа украинский военный Мирон Дмитрик показал, как бойцы 102-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ уничтожили российскую БМП .

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