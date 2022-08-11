Украинские десантники показали, как уничтожили из "скифа" БМП оккупантов на Херсонщине
В Херсонской области украинские десантники уничтожили российскую БМП на расстоянии более 4 км из противотанкового ракетного комплекса "Скиф"
Об этом сообщили Десантно штурмовые войска ВСУ в телеграмме .
"БМП российских оккупантов уничтожили на южном направлении воины батареи противотанковых управляемых ракет одной из бригад Десантно-штурмовых войск ВС Украины", - отметили в телеграмме.
Расчет переносного противотанкового ракетного комплекса "Скиф" контролировал дорогу между населенными пунктами Херсона. Когда на мониторе появилась российская БМП, ВСУ уничтожили ее на расстоянии более 4 км.
- 10 августа украинский военный Мирон Дмитрик показал, как бойцы 102-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ уничтожили российскую БМП .
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