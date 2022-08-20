Украинские десантники показали, как уничтожили автомобиль с оккупантами в Донецкой области
Николаевские десантники показали, как в Донецкой области взорвали российский автомобиль с почти всем экипажем
Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ в телеграме .
Военные разведывательного подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ обнаружили тыловую дорогу, по которой двигался вражеский транспорт. На одном из участков дороги украинские военные подготовили сработавшее минно-взрывное устройство, когда ехал автомобиль российских оккупантов.
"Благодаря умелым действиям десантников был уничтожен транспорт противника и почти весь его экипаж. Смерть российским оккупантам", - подчеркнули в ВСУ.
- 20 августа стало известно, что на Запорожье ВСУ уничтожили редкий российский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1".
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