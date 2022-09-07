Украинские десантники показали, как сбили два российских штурмовика Су-25
Утром 7 сентября украинские десантники сбили два российских самолета Су-25 "Грач" из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла"
Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ в телеграмме .
"Сегодня 07 сентября, в одном из районов выполнения задач, подразделениями противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины были успешно сбиты два российских штурмовика Су-25 "Грач"", украинские защитники.
ВСУ сбили вражеские самолеты из переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла".
На видео показана работа зенитчиков 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
- 7 сентября Воздушные силы ВСУ показали, как сбили с "бука" российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" в Херсонской области.
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