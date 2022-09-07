Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ в телеграмме .

"Сегодня 07 сентября, в одном из районов выполнения задач, подразделениями противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины были успешно сбиты два российских штурмовика Су-25 "Грач"", украинские защитники.

ВСУ сбили вражеские самолеты из переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла".

На видео показана работа зенитчиков 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

7 сентября Воздушные силы ВСУ показали, как сбили с "бука" российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" в Херсонской области.

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