Украинские десантники отбили атаки под Марьинкой, а также уничтожили две вражеские БМП
Во вторник, 21 февраля, стало известно, что враг потерял живую силу и две БМП во время атаки под Марьинкой
Об этом сообщило в facebook командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
"Десантники 79-й бригады ДШВ ВСУ успешно отбили атаки противника под Марьинкой. Так, на днях враг прибег к ночному штурму позиций маруновых беретов из Николаева. Колонна из 4-х единиц техники, состоявшая из танка и трех БМП среди ночи неожиданно начала быстрое движение в направлении переднего края украинских сил обороны. Такими действиями враг пытался застать николаевских десантников врасплох. Впрочем, разведка вовремя обнаружила противника и бойцы приняли бой", - говорится в сообщении.
Кроме того, также отмечается, что одна БМП-2 противника наехала на мину и уже не могла продолжать движение. Наши бойцы со временем расстреляли ее из гранатомета.
Когда к ней подъехала другая боевая машина пехоты для эвакуации десанта, она была уничтожена точным выстрелом из противотанкового комплекса "Джавелин". После того, как сдетонировал боекомплект, у боевой машины оторвало башню.
Добавляется также, что, потеряв в бою сразу две единицы техники вместе с десантом, враг отступил.
- 21 февраля стало известно, что в сутки Россия потеряла в Украине 760 солдат, 10 танков и 5 беспилотников.
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