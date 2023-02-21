Украинские десантники отбили атаки под Марьинкой, а также уничтожили две вражеские БМП

Об этом сообщило в facebook командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"Десантники 79-й бригады ДШВ ВСУ успешно отбили атаки противника под Марьинкой. Так, на днях враг прибег к ночному штурму позиций маруновых беретов из Николаева. Колонна из 4-х единиц техники, состоявшая из танка и трех БМП среди ночи неожиданно начала быстрое движение в направлении переднего края украинских сил обороны. Такими действиями враг пытался застать николаевских десантников врасплох. Впрочем, разведка вовремя обнаружила противника и бойцы приняли бой", - говорится в сообщении.

Кроме того, также отмечается, что одна БМП-2 противника наехала на мину и уже не могла продолжать движение. Наши бойцы со временем расстреляли ее из гранатомета.

Когда к ней подъехала другая боевая машина пехоты для эвакуации десанта, она была уничтожена точным выстрелом из противотанкового комплекса "Джавелин". После того, как сдетонировал боекомплект, у боевой машины оторвало башню.

Добавляется также, что, потеряв в бою сразу две единицы техники вместе с десантом, враг отступил.