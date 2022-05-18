Украинские десантники обнародовали видео уничтожения российской бронемашины вместе с оккупантами
Сичеславские десантники уничтожили артиллерией российскую БМП вместе с россиянами
Об этом сообщило командование ДШУ ВСУ в телеграме.
"На видео зафиксировано, как артиллеристы-десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШУ ВС Украины уничтожают российских оккупантов вместе с военной техникой", - говорится в заявлении.
- 18 мая украинские десантники уничтожили российский беспилотник для корректировки огня.
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