Об этом сообщило командование ДШУ ВСУ в телеграме.

"На видео зафиксировано, как артиллеристы-десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШУ ВС Украины уничтожают российских оккупантов вместе с военной техникой", - говорится в заявлении.

18 мая украинские десантники уничтожили российский беспилотник для корректировки огня.

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