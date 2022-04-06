Украинские десантники из ПТРК "Стугна" уничтожили единицу российской бронетехники вместе с экипажем, - Генштаб ВСУ
Противотанкисты ДШВ ВСУ уничтожили единицу российской бронетехники и ее экипаж с помощью ПТРК "Стугна-П"
Об этом сообщил Генштаб ВСУ .
"Расчетом противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" 81 отдельная аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожена очередная боевая единица российской бронетанковой техники вместе с ее экипажем", - говорится в заявлении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.83
-
EUR
Покупка 31.93Продажа 32.74
- Актуальное
- Важное