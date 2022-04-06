Украинские десантники из ПТРК "Стугна" уничтожили единицу российской бронетехники вместе с экипажем, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ .



"Расчетом противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" 81 отдельная аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожена очередная боевая единица российской бронетанковой техники вместе с ее экипажем", - говорится в заявлении.

Напомним, с 24 февраля по 6 апреля россияне потеряли в Украине около 18 600 военных, 1861 бронемашин, 1324 единицы автотехники, 684 танка, 332 системы артиллерии, 150 самолетов и 135 вертолетов.

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