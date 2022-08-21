Украинские десантники и пехотинцы за неделю обезвредили три российских дрона
Украинские десантники и пехотинцы с 15 по 21 августа уничтожили три российских дрона "Орлан-10"
Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ в телеграме.
"За неделю, благодаря совместной работе подразделений РЭБ (радиоэлектронной борьбы, - ред.) ДШВ и подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, удалось навсегда приземлить три российских БПЛА "Орлан-10", - подчеркнули украинские защитники.
Так, недавно специалисты по радиоэлектронной борьбе Десантно-штурмовых войск и танковых подразделений Сухопутных войск ВСУ вывели из строя российский разведывательный дрон "Орлан-10". От уничтожения его не защитила более совершенная система защиты от помех по каналам навигации ("Комета-М").
- 21 августа украинские военные Воздушные силы ВСУ сбили три российских дрона, которые вели разведку и корректировали артиллерию.
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