Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ в телеграме.

"За неделю, благодаря совместной работе подразделений РЭБ (радиоэлектронной борьбы, - ред.) ДШВ и подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, удалось навсегда приземлить три российских БПЛА "Орлан-10", - подчеркнули украинские защитники.

Так, недавно специалисты по радиоэлектронной борьбе Десантно-штурмовых войск и танковых подразделений Сухопутных войск ВСУ вывели из строя российский разведывательный дрон "Орлан-10". От уничтожения его не защитила более совершенная система защиты от помех по каналам навигации ("Комета-М").

21 августа украинские военные Воздушные силы ВСУ сбили три российских дрона, которые вели разведку и корректировали артиллерию.

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