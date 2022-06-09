Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ в телеграмме .

"Воины Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с артиллерией Сухопутных войск ВС Украины уничтожили два танка, МТ-ЛБ (многоцелевой бронетранспортер, - ред.) и более десятка российских оккупантов", - подчеркнули украинские военные.

8 июня в Херсонской области ВСУ уничтожили склады боеприпасов оккупантов, 30 россиян и 6 единиц техники.

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