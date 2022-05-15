Об этом сообщило командование ДШВ в телеграмме .

"Атрподразделения ДШВ и Сухопутных войск ВС Украины обнаружили и ювелирно уничтожили огневую позицию реактивной артиллерии российских оккупантов. РСЗО (реактивные системы залпового огня, - ред.) оккупантов пытались нанести огневые удары по мирным населенным пунктам. "охота" впечатляет", - говорится в сообщении.

Украинские военные уничтожили:

РСЗО БМ-21 "Град" – две единицы;

РСЗО БМ-27 "Ураган" - одна единица;

радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы (контрбатарейная РЛС (радиолокационная станция - ред.)) 1Л260 "Зоопарк-1М" – одна единица;

свыше пяти единиц транспортной автомобильной техники;

место хранения боеприпасов.

15 мая украинские саперы показали видео уничтожение российской минометной секции.

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