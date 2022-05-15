Украинские десантники и пехотинцы уничтожили позицию вражеской реактивной артиллерии
Украинские военные уничтожили российские "грады", "ураганы", радиолокационный комплекс, автотехнику и боеприпасы
Об этом сообщило командование ДШВ в телеграмме .
"Атрподразделения ДШВ и Сухопутных войск ВС Украины обнаружили и ювелирно уничтожили огневую позицию реактивной артиллерии российских оккупантов. РСЗО (реактивные системы залпового огня, - ред.) оккупантов пытались нанести огневые удары по мирным населенным пунктам. "охота" впечатляет", - говорится в сообщении.
Украинские военные уничтожили:
- РСЗО БМ-21 "Град" – две единицы;
- РСЗО БМ-27 "Ураган" - одна единица;
- радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы (контрбатарейная РЛС (радиолокационная станция - ред.)) 1Л260 "Зоопарк-1М" – одна единица;
- свыше пяти единиц транспортной автомобильной техники;
- место хранения боеприпасов.
15 мая украинские саперы показали видео уничтожение российской минометной секции.
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