Украинские десантники и пехотинцы уничтожили батарею российских самоходных гаубиц "Акация"
Бойцы 81-й бригады ВСУ показали видео уничтожение батареи российских самоходных гаубиц 2СЗ "Акация"
Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ в телеграмме .
"На одном из направлений ведения боевых действий, подразделениями 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ и Сухопутных войск ВС Украины с использованием 155-мм гаубиц M777 уничтожена вражеская батарея самоходных гаубиц 2С3 "Акация". Охота продолжается!" - отметили в ВСУ.
- 27 июня ВСУ отразили наступление севернее Славянска, уничтожили вражеский состав благодаря HIMARS и освободили несколько населенных пунктов в Херсонской области.
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