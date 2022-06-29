Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ в телеграмме .

"На одном из направлений ведения боевых действий, подразделениями 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ и Сухопутных войск ВС Украины с использованием 155-мм гаубиц M777 уничтожена вражеская батарея самоходных гаубиц 2С3 "Акация". Охота продолжается!" - отметили в ВСУ.

27 июня ВСУ отразили наступление севернее Славянска, уничтожили вражеский состав благодаря HIMARS и освободили несколько населенных пунктов в Херсонской области.

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