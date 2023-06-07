Украинские депутаты организовали видеовстречу для Тихановской и полка Калиновского
Лидер Объединенной оппозиции Беларуси Светлана Тихановская впервые провела видеоразговор с представителями полка имени Калиновского, которые воюют в составе ВСУ
Об этом сообщил украинский нардеп Богдан Яременко.
"Сила бывает разная. Сегодня наша сила проявилась в том, что депутатское объединение "За демократическую Беларусь!" стало платформой для первого публичного разговора Светланы Тихановской и полка Калиновского", - пишет нардеп.
Официальный фейсбук-аккаунт полка Калиновского также прокомментировал видео-встречу.
"Беларусь можно освободить только силой! Бойцы полка Калиновского обосновали свою позицию Светлане Тихановской", - говорится в сообщении.
- 7 июня самопровозглашенный президент Александр Лукашенко помиловал Софию Сапегу. В 2021 году она была задержана по обвинению в администрировании оппозиционного телеграмм-канала "Черная книга Беларуси".
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