Украинские депутаты организовали видеовстречу для Тихановской и полка Калиновского

Об этом сообщил украинский нардеп Богдан Яременко.

"Сила бывает разная. Сегодня наша сила проявилась в том, что депутатское объединение "За демократическую Беларусь!" стало платформой для первого публичного разговора Светланы Тихановской и полка Калиновского", - пишет нардеп.

Официальный фейсбук-аккаунт полка Калиновского также прокомментировал видео-встречу.

"Беларусь можно освободить только силой! Бойцы полка Калиновского обосновали свою позицию Светлане Тихановской", - говорится в сообщении.