Об этом в эфире Эспрессо сказал совладелец производственно-инновационной компании "Девиро", производящей беспилотники Денис Чередниченко.

Он рассказал, на каком этапе разработка баражирующих боеприпасов для украинской армии на основе БПЛА.

"Работа над этим ведется. Этот образец уже прошел определяющие ведомственные испытания. Мы являемся соисполнителями в этом проекте. Основной этап разработки велся компанией Ukrspecsystems. Мы со своей стороны произвели необходимую переработку планера, приспособили его для этого образца", - сказал Чередниченко.

По его словам, все готово для того, чтобы запустить полномасштабное серийное производство этого образца.

"Он уже готов для дальнейшего использования. Сейчас идет речь о контрактировании и получении заказа на изготовление этого образца - количество, сроки и прочее. Решаются более рабочие вопросы", - подытожил предприниматель.