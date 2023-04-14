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Главная Мир про Украину Украинские бойцы закончили тренировку на CAESAR, американскому нацгвардейцу грозят 15 лет заключения за переданные секретные данные, а Зеленский с Сунаком говорят об ускорении военной помощи Украине. Мировые СМИ об Украине 14 апреля
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Украинские бойцы закончили тренировку на CAESAR, американскому нацгвардейцу грозят 15 лет заключения за переданные секретные данные, а Зеленский с Сунаком говорят об ускорении военной помощи Украине. Мировые СМИ об Украине 14 апреля

Андриана Стахив
14 апреля, 2023 пятница
21:58
Мир про Украину

Украинские бойцы закончили тренировки на CAESAR, которые скоро прибудут из Дании, американскому нацгвардейцу Тейшейре грозят 15 лет заключения за переданные секретные данные, а Зеленский с Сунаком обсудили об ускорении военной помощи Украине

Об этом и не только мировые СМИ писали 14 апреля:

The New York Times

Издание публикует материал, посвященный зоне Чернобыля. В частности, тем людям, которые после аварии 1986 года остались в зоне отчуждения, а уже после российского вторжения пережили еще одну беду, когда туда вошли российские войска. "Самая страшная в мире ядерная катастрофа, развернувшаяся всего в нескольких милях от нас, не заставила 74-летнюю Галину Волошину покинуть свой дом в Чернобыле в 1986 году. Поэтому, когда больше года назад в ее дверь постучали мародерствующие российские солдаты, она не позволила им себя запугать. Наоборот, в течение месяца, когда российские войска оккупировали этот загрязненный клочок земли, известный как Чернобыльская зона отчуждения, пани Волошина была для них такой занозой в глазу, что они начали называть ее "бешенной бабкой в конце переулка", - рассказывают журналисты NYT. Чернобыль был одной из первых территорий, по которой прокатились российские танки, когда вышли из Беларуси в надежде захватить Киев. Это было одно из первых мест, откуда их выгнали, заставив отступить в конце марта прошлого года.

The Washington Post

Федеральное правительство США выдвинуло обвинения в хранении и передаче информации о национальной обороне и умышленном хранении секретных документов 21-летнему военнослужащему. Подозреваемый Джек Тейшейра был арестован в своем доме в Дайтоне, штат Массачусетс. Между тем, Москве могут понадобиться годы, чтобы восстановить свои подразделения спецназа. Быстрое истощение российских подразделений спецназа, отмечают наблюдатели, изменило динамику войны изначально, серьезно ограничив способность Москвы применять секретную тактику.

чорнобильський радіоактивний ліс

The Guardian

Зеленский и премьер-министр Великобритании обсудили ускорение военной поддержки Украины. Лидеры обсудили текущую ситуацию на поле боя, и премьер-министр отдал должное усилиям украинских сил в Бахмуте. Они также обсудили меры по ускорению военной поддержки Украины. Премьер-министр заявил, что Великобритания и ее союзники должны продолжать обеспечивать Украине сильнейшую позицию, чтобы она могла развивать свои недавние успехи на поле боя.

Издание также не обходит тему ареста Тейшейры, цитируя генерального прокурора США Меррика Гарланда: "Тейшейра является сотрудником Национальной гвардии ВВС США. Агенты ФБР взяли Тейшейру под стражу сегодня днем без осложнений. Он должен появиться в Окружном суде штата Массачусетс".

BBC

Что мы знаем о подозреваемом в утечке информации из Пентагона Джеке Тейшейре, пишет медиа. Его друзья утверждают, что Джек не является осведомителем. Его родители присутствовали на слушаниях в пятницу, но не дали никаких комментариев окружившим их журналистам, когда выходили из суда. Если Тейшейру признают виновным, ему грозит до 15 лет за решеткой. Однако он себя виновным не признает.

CNN

Украинские военные завершили тренировку на артиллерийских системах CAESAR, переданных Данией, и в ближайшее время ожидается прибытие техники в Украину. Ранее в начале года Дания объявила, что передаст Украине все 19 артиллерийских систем CAESAR французского производства. "Это недавно разработанная артиллерийская система, которая все еще находится на стадии внедрения в датскую оборону, – говорится в заявлении Минобороны Дании. – Ожидается, что артиллерийская система будет доставлена в Украину в ближайшие недели".

Российские ракеты убили не менее 5 человек в Славянске. По словам Владимира Зеленского, ракеты попали в жилые районы и обычные гражданские здания: "Люди находятся под завалами. Все делается для их спасения, все делается для спасения раненых", – говорит Зеленский.

САУ CAESAR

Gazeta Wyborcza

На харьковском ракетном кладбище хранится более миллиона ракет и артиллерийских снарядов. Эту ужасающую коллекцию собрали украинские спецслужбы. После войны она должна служить доказательством преступлений россиян против гражданского населения, пишет "Выборча". От крылатых ракет до артиллерийских снарядов. Территорию фотографируют и снимают на видео. Допрашиваются свидетели, идентифицируются раненые и погибшие. Записывается любая информация о разрушенной инфраструктуре. На пулях также есть маркировка, полезная для следствия: дата и место изготовления. Некоторые ракеты содержат микрочипы с данными.

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