Украинские бойцы уничтожили замаскированный вражеский танк из ракетного комплекса "Стугна-П"
Морпехи 35-й отдельной бригады обнаружили российский танк Т-72 и уничтожили бронированную машину из ракетного комплекса "Стугна-П"
Об этом информирует в фейсбуке 35 отдельная бригада морской пехоты им. контрадмирала Михаила Остроградского .
Бойцы 35-й отдельной бригады обнаружили замаскированный российский танк Т-72.
"Надеялись, никто его не заметит. А морские пехотинцы не только увидели вражескую технику, но и вывели ее из строя с помощью ПТРК "Стугна-П".
Как результат, минус один вражеский танк. И плюс один шаг к нашей победе", – говорится в сообщении.
- С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 5 тыс. единиц бронетехники и транспортных средств армии РФ.
- По состоянию на 1 августа, согласно данным Генштаба ВСУ, РФ потеряла более 41 тыс. военных, 1768 танков, 932 системы артиллерии, 223 самолета и 190 вертолетов.
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