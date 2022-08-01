Об этом информирует в фейсбуке 35 отдельная бригада морской пехоты им. контрадмирала Михаила Остроградского .

Бойцы 35-й отдельной бригады обнаружили замаскированный российский танк Т-72.

"Надеялись, никто его не заметит. А морские пехотинцы не только увидели вражескую технику, но и вывели ее из строя с помощью ПТРК "Стугна-П".

Как результат, минус один вражеский танк. И плюс один шаг к нашей победе", – говорится в сообщении.

С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 5 тыс. единиц бронетехники и транспортных средств армии РФ.

По состоянию на 1 августа, согласно данным Генштаба ВСУ, РФ потеряла более 41 тыс. военных, 1768 танков, 932 системы артиллерии, 223 самолета и 190 вертолетов.

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