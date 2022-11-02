Украинские бойцы уничтожили российский комплекс "Панцирь-С1" на Херсонщине и ликвидировали 12 оккупантов на Николаевщине
ВСУ уничтожили комплекс "Панцирь-С1" и повредили до десятка другой военной техники в Херсонской области. А враг развернул госпиталь в районе Заветного Желания Донецкой области
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.
По уточненной информации, подтверждены потери противника в районе населённого пункта Музыковка Херсонской области 29 октября. Так, в результате огневого поражения, уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", а до десяти единиц другой военной техники врага получили повреждения.
А в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области, 30 октября, было уничтожено 12 захватчиков.
В свою очередь, отмечается, что противник развернул дополнительный госпиталь в районе населенного пункта Заветное Желание Донецкой области, который в настоящее время переполнен ранеными военнослужащими оккупационных войск.
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