Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

По уточненной информации, подтверждены потери противника в районе населённого пункта Музыковка Херсонской области 29 октября. Так, в результате огневого поражения, уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", а до десяти единиц другой военной техники врага получили повреждения.

А в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области, 30 октября, было уничтожено 12 захватчиков.

В свою очередь, отмечается, что противник развернул дополнительный госпиталь в районе населенного пункта Заветное Желание Донецкой области, который в настоящее время переполнен ранеными военнослужащими оккупационных войск.

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