English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Украинские бойцы уничтожили на Юге 44 оккупанта, 2 "града" и 4 танка за сутки

Украинские бойцы уничтожили на Юге 44 оккупанта, 2 "града" и 4 танка за сутки

10 октября, 2022 понедельник
06:02
война с Россией

За 9 октября украинская авиация нанесла 99 ударов по противнику, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 246 огневых задач

Об этом передает ОК "Юг" в фейсбуке.

"С целью уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии продолжает воздушную разведку беспилотными шпионами. Наши противовоздушные силы продолжают их уничтожать. Еще два летательных аппарата "Орлан-10" летально приземлены в Николаевском районе", - говорится в сообщении.

Во второй половине дня враг силами до мотострелкового взвода пытался атаковать украинские подразделения по направлению Безводного на Давыдов Брод. Понес существенные потери и ретировался на исходные позиции.

Продолжаются и авиаудары, за боевой день их было 7, 5 из которых по Давыдову Броду. А дрон-камикадзе атаковал Дудчаны. Без существенных потерь.

Вечером 9 октября из акватории Черного моря нанесен удар в направлении Очакова. Повреждены 8 домов, ранен один гражданский житель.

С "градов" и ствольной артиллерии враг обстреливал Куцурубскую громаду по направлению Кинбурнской косы. Человеческих утрат нет.

Однако авиацией Украины нанесено 99 ударов по противнику, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 246 огневых задач.

Ориентировочные потери врага за сутки равны: 44 рашиста, 2 реактивных системы залпового огня "Град", 4 танка, 10 единиц авто-бронетехники, 4 миномета 120 калибра.

Также повреждены 2 танка, 2 бронемашины и самоходная гаубица "Мста-С".

  • Как известно, оккупационные войска РФ стягивают живую силу и технику в направлении продвижения Вооруженных Сил Украины на Юге.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
военные силы Украины
Николаевщина
Херсонщина
Военные новости
Убитые русские
Читайте также:
9 октября, 2022 воскресенье
Открылась еще одна катастрофа путинского режима, - Пионтковский
Сергей Лавров
8 октября, 2022 суббота
"Запад все извращает": Лавров сменил риторику после ядерного шантажа в ООН
8 октября, 2022 суббота
Кадыров уже пребывает в постпутинской России, его договоренности с Путиным завершаются, - Пионтковский
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.21
    Покупка 40.21
    Продажа 41.07
  • EUR
    Покупка 38.91
    Продажа 40.02
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
10 октября
06:22
Враг резко увеличил количество ракетоносителей в Черном море, на Украину направлено 40 "калибров", - ОК "Юг"
05:37
РФ подтягивает резервы по направлению продвижения ВСУ на Юге, - ОК
02:19
Обновлено
Россияне снова нанесли удары по многоэтажке Запорожья, есть пострадавшие
02:16
Дмитрий Песков
В кремле заявили, что не знают о предложении Турции провести переговоры с Западом
01:50
вулкан
В Италии проснулся вулкан: в море извергается лава, - Reuters
2022, воскресенье
9 октября
23:29
Постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от настоящих переговоров, - Зеленский
23:05
РФ за сутки обстреляла Сумщину 72 раза: погибла женщина, повреждено аграрное предприятие
22:56
Зеленский назвал единственно возможный формат переговоров для мира в Украине
22:49
OPINION
Сергей Руденко
Шизофрения Александра Лукашенко
22:42
Обновлено
Россия обстреляла жилой сектор Запорожья: количество погибших возросло до 14, среди них - ребенок
22:39
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Взрыв на Крымском мосту: будет ли ответ со стороны России? Колонка Сергея Згурца
21:59
В Харьковской области ВСУ сбили российский дрон для разведки и корректировки огня
21:54
Байден Шольц
Байден и Шольц обсудили по телефону помощь Украине, энергетический рынок и ядерный шантаж Путина
21:34
ВСУ показали, как артиллерийскими установками "Гвоздика" уничтожают оккупантов на Юге
21:24
Эстония, Швеция и Литва отреагировали на ракетные обстрелы РФ жилых домов в Запорожье
21:15
Обновлено
УПЛ: расписание трансляций и результаты матчей 6-го тура
21:03
Петр Порошенко
"Хотим вооружить штурмовой батальон": Порошенко купил у Британии партию бронемашин Spartan
20:59
Обновлено
Путин обвинил украинские спецслужбы в подрыве Крымского моста
20:34
Специалисты починили высоковольтную линию электропередачи ЗАЭС – Днепровская, поврежденную россиянами
20:30
OPINION
Путин – лудоман. Ему просто удалось выиграть Крым в казино
20:11
В Москве у военкоматы забирают бездомных, - правозащитники
20:08
"Вишня на торте": Кинг о том, как РФ называет терроризмом подрыв Крымского моста
20:02
Казахский оппозиционер Аблязов представил "план свержения режима Назарбаева-Токаева" на 20 ноября
20:02
Интервью
После войны США должны серьезно задуматься над гарантиями безопасности Украины, – американский дипломат
19:39
ВСУ показали впервые добытый трофейный минный заградитель россиян "Маруся"
19:37
Каноистка Лузан: благодаря Константину Жеваго и компании Феррэкспо мы можем представлять Украину на Олимпийских Играх
19:27
США
В Конгресс США внесли законопроекты о статусе РФ как государства-спонсора терроризма и признании ее действий в Украине геноцидом
19:09
Эксклюзив
РФ уже не способна выполнять обязательства в клубе диктаторов, она является слабым игроком, - эксперт по безопасности Хара
19:06
В Украине ликвидировали перешедшего на сторону пожарного и полицейского - офицер ВСУ Штефан
18:58
Подоляк и Арахамия ответили на призывы к переговорам с РФ
18:42
Турция предлагает провести переговоры Запада и РФ по Украине, - Milliyet
18:40
OPINION
Потрепанные ветрами, снегами и солнцем маленькие флажки на вроцлавских трамваях
18:17
Интервью
Путин и его окружение реально напуганы, – Пионтковский
18:16
Россияне обстреляли Сумщину из минометов и дрона: погиб человек
18:07
Эксклюзив
путлер шойгу
Отставки Шойгу не будет. Он исполняет роль козла отпущения для Путина, - военный эксперт Мельник
18:06
Эксклюзив
Производительность волонтеров зависит не от донейтов, а от навыков коммуникации, - волонтер Ореста Брит
17:37
Обновлено
В Сумской области россияне утром обстреляли дома, вокзал, электролинии и ранили женщину
17:12
В Луганской области ВСУ освободили семь населенных пунктов
16:59
Военная администрация Херсона работает над восстановлением соцвыплат
16:45
Оккупанты массово вывозят свои семьи из Новой Каховки в Крым, - депутат облсовета Хлань
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV