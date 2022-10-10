Об этом передает ОК "Юг" в фейсбуке.

"С целью уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии продолжает воздушную разведку беспилотными шпионами. Наши противовоздушные силы продолжают их уничтожать. Еще два летательных аппарата "Орлан-10" летально приземлены в Николаевском районе", - говорится в сообщении.

Во второй половине дня враг силами до мотострелкового взвода пытался атаковать украинские подразделения по направлению Безводного на Давыдов Брод. Понес существенные потери и ретировался на исходные позиции.

Продолжаются и авиаудары, за боевой день их было 7, 5 из которых по Давыдову Броду. А дрон-камикадзе атаковал Дудчаны. Без существенных потерь.

Вечером 9 октября из акватории Черного моря нанесен удар в направлении Очакова. Повреждены 8 домов, ранен один гражданский житель.

С "градов" и ствольной артиллерии враг обстреливал Куцурубскую громаду по направлению Кинбурнской косы. Человеческих утрат нет.

Однако авиацией Украины нанесено 99 ударов по противнику, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 246 огневых задач.

Ориентировочные потери врага за сутки равны: 44 рашиста, 2 реактивных системы залпового огня "Град", 4 танка, 10 единиц авто-бронетехники, 4 миномета 120 калибра.

Также повреждены 2 танка, 2 бронемашины и самоходная гаубица "Мста-С".

Как известно, оккупационные войска РФ стягивают живую силу и технику в направлении продвижения Вооруженных Сил Украины на Юге.

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